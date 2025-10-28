Άνοιξε ο σταθμός “Σύνταγμα” του μετρό – Κανονικά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
Επιστροφή στην "κανονικότητα" στο κέντρο της Αθήνας
Λίγο μετά τις 12:15 άνοιξε για το επιβατικό κοινό ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.
Ο σταθμός είχε κλείσει το πρωί λόγω της μαθητικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για την 28η Οκτωβρίου.
Τέλος, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις