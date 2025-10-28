Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Άνοιξε ο σταθμός "Σύνταγμα" του μετρό – Κανονικά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Άνοιξε ο σταθμός “Σύνταγμα” του μετρό – Κανονικά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Λίγο μετά τις 12:15 άνοιξε για το επιβατικό κοινό ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Ο σταθμός είχε κλείσει το πρωί λόγω της μαθητικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για την 28η Οκτωβρίου.

Τέλος, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης.

