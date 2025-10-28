Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη – Δείτε LIVE εικόνα

Σε ρυθμούς εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου βρίσκεται η χώρα καθώς ήδη άρχισαν οι καθιερωμένες παρελάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη στις 11:00 κορυφώνονται οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην παρέλαση, που διεξάγεται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεταξύ άλλων, drones, εξελιγμένα συστήματα anti-drones «Κένταυρος» αλλά και όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα του κοινού.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ξεκινά στην 11.00 η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Το πρώτο μέρος της περιλαμβάνει πολιτικά τμήματα και ακολουθούν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Οπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας “ΖΕΥΣ”, όπου ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου θα κάνει με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Οι καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα) είναι ιδανικές για παρέλαση και χιλιάδες Θεσσαλονικείς έχουν πάρει θέσεις κατά μήκος της διαδρομής και στη νέα παραλία για να την παρακολουθήσουν.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο μητροπολίτης Φιλόθεος, βουλευτές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, βουλευτές, πρόξενοι κ.ά.

28η Οκτωβρίου: Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις κάτω από παρουσία ισχυρής αστυνομικής δυνάμεις λόγω των πρόσφατων εντάσεων γύρω από τη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αλλά και στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκαλέσει αναβρασμό στη κοινωνία.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας, πρόσκοποι, οδηγοί και ΑμεΑ, συμμετείχαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρέλασαν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

