Άνω Γλυφάδα: «Έφυγε από τη δουλειά γιατί της είπαν ότι το σπίτι της πλημμύρισε» λέει συνεργάτης της 56χρονης

Στις τελευταίες στιγμές της 56χρονης που σκοτώθηκε από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα στάθηκε ένας συνεργάτης της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ο συνεργάτης της στο φροντιστήριο που είχε τόνισε πως η 56χρονη είχε μάθημα και βρέθηκε στην εργασία της, ώσπου ειδοποιήθηκε πως έχει πλημμυρίσει το σπίτι της και έφυγε από το σημείο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και να σφηνωθεί κάτω από το αυτοκίνητο όπου έχασε τη ζωή της.

«Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγαπούσε πολύ τα παιδιά» ανέφερε παράλληλα ο συνεργάτης της 56χρονης άτυχης γυναίκας.

Παλιός συνεργάτης της 56χρονης ήταν και ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος. «Ήταν μία εξαιρετική κυρία και μία σπουδαία εκπαιδευτικός. Ένας άγγελος. Όταν άκουσα το όνομά της, δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε.

Άνω Γλυφάδα: Ποια ήταν τα τελευταία της λόγια

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00 στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου, όταν η άτυχη γυναίκα, που ήταν εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού, επέστρεφε από τη δουλειά στο σπίτι της και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το συμβάν από τα μπαλκόνια τους, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Όπως περιέγραψε στο DEBATER κάτοικος της περιοχής που έτρεξε να βοηθήσει την άτυχη καθηγήτρια, “το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Δεν το παρέσυρε ο χείμαρρος. Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε. Την είχα δει από μακριά και προσπαθούσε να περάσει απέναντι. Είχε φύγει από της δουλειά της και επέστρεφε στο σπίτι της. Θες βοήθεια της λέω; ‘Όχι σας ευχαριστώ. Θα τα καταφέρω…‘. Μετά από λίγο γυρνάω και ξαφνικά ακούω να φωνάζουν άλλοι γείτονες τρέξτε η γυναίκα πνίγεται”.

“Ο χείμαρρος στη γωνία ήταν πιο έντονος. Φαίνεται λίγο πριν πατήσει στην άλλη άκρη, γλίστρισε και την παρέσυρε με το κεφάλι μπροστά, κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τα χώματα άρχισαν να σταματούν πάνω της καθώς δεν περνούσαν, επειδή είχε εγκλωβιστεί το σώμα της και δεν μπορούσαμε να την βγάλουμε. Πνιγόταν. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Στην αρχή φαινόταν να έχει τις αισθήσεις της, γιατί το πόδι της κουνιόταν. Κρίμα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Δεν έπρεπε να την αφήσω…»

Άλλη αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο MEGA News περιέγραψε επιχείρηση απεγκλωβισμού της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα:

“Είχε σφηνώσει στο αυτοκίνητο του γιου μου. Από τη μέση και κάτω ήταν έξω από το αυτοκίνητο. Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο. Από ότι μου είπε ο άντρας μου, εκείνη τη στιγμή ζούσε, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις με το αριστερό της πόδι. Προσπάθησε να την απεγκλωβίσει. Δοκίμασαν όλοι οι γείτονες να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν τα κατάφεραν, ήταν πολύ ορμητικά τα νερά.

Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Η γυναίκα δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, πέφτανε πάνω της πέτρες και χώματα. Απ’ ότι είπε και ο γείτονας, προσπαθούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο για να πάει απέναντι στο σπίτι της. Τη ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια κι εκείνη δεν του απάντησε. Προφανώς προσπάθησε να περάσει απέναντι και γι’ αυτό την χτύπησε το νερό και την έριξε κάτω. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, είχε τελειώσει η γυναίκα“.

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε τελικά από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια παρελήφθη από κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Ασκληπείο Βούλας. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Η 56χρονη “ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της”, ανέφερε άλλος μάρτυρας.

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: “Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές”.