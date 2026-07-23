Λένα Φλυτζάνη: Τούρτα-έκπληξη από τους συναδέλφους της στον ΣΚΑΙ για τα γενέθλιά της

Η Λένα Φλυτζάνη έκλεισε τα 35 και οι συνάδελφοί της, της έκαναν έκπληξη στον ΣΚΑΙ λίγο πριν βρεθεί στο πλατό. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων συγκινήθηκε με την όμορφη πρωτοβουλία που πήραν οι συνάδελφοί της, ενώ δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στο Instagram.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Λίγα λόγια για την Λένα Φλυτζάνη

Η Λένα Φλυτζάνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου 1991 και είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου. Ωστόσο, αυτό που την κέρδισε ήταν και η δημοσιογραφία καθώς παράλληλα, με την εξάσκηση της δικηγορίας, σπούδαζε δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή. Το ξεκίνημα της έγινε από τον σταθμό ΣΚΑΙ, στο πλευρό του Νίκου Υποφάντη, ενώ για τρία χρόνια (2020 – 2023), συμπαρουσίαζε την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Το επόμενο βήμα της ήταν να αντικαταστήσει την Εύα Αντωνοπούλου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού τις καθημερινές, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα.