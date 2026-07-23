Χίος: Συνελήφθη άνδρας για φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση θαμνοκοπτικού – Πρόστιμο άνω των 1.800 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στη Χίο, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών χορτοκοπής με θαμνοκοπτικό μηχάνημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη θέση «Σκλαβιά», στην Τοπική Κοινότητα Θολοποταμίου του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατά τη χρήση του θαμνοκοπτικού σημειώθηκε διαρροή καυσίμου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξερά χόρτα.

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Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πρόστιμο 1.804,68 ευρώ

Εκτός από τη σύλληψη, σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.804,68 ευρώ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

216 συλλήψεις για πυρκαγιές μέσα στο 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 600 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 842.407,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 216 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 190 υποθέσεις (87,96%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 (12,04%) σχετίζονται με πρόθεση.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα είχε συλληφθεί κι άλλο άτομο στη Χίο, καθώς είχε πετάξει αποτσίγαρο στην ύπαιθρο.