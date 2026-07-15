Τροχαία σε Σπάτα και Γλυφάδα: ΙΧ παρέσυρε πεζή – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, νεκρός 21χρονος δικυκλιστής

Δύο σοβαρά τροχαία σημειώθηκαν σε Σπάτα και Γλυφάδα προκαλώντας τον θάνατο μίας πεζής και ενός οδηγού μηχανής το πρωί της Τετάρτης (15/7).

Ειδικότερα, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Βασιλέως Παύλου γύρω στις 11 το πρωί με πληροφορίες του DEBATER να αναφέρουν ότι αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα που κινούνταν πεζή. Την ηλικιωμένη παρέλαβε από το σημείο κινητή ιατρική μονάδα χωρίς ζωτικά και την μετέφερε στο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη

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Λίγο αργότερα, στην περιοχή της Γλυφάδας επί της Ποσειδώνος αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οδηγός της μηχανής ηλικίας 21χρονών να χάσει την ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης.