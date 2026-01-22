Άνω Γλυφάδα: Αυτή είναι η 56χρονη εκπαιδευτικός που έχασε τη ζωή της – “Από τη μέση και πάνω είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο”

Σοκαριστικές είναι μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν το εφιαλτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Άνω Γλυφάδα με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 56χρονης μητέρας ενός παιδιού που καταπλακώθηκε από ΙΧ που είχε παρασύρει το ρέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η άτυχη 56χρονη ήταν εκπαιδευτικός και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου και την ώρα του τραγικού περιστατικού προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο γι ανα επιστρέψειστο σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε η κάμερα του του MEGA που κατέγραψε την συγκλονιστική μαρτυρία μία γυναίκας που αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε ήταν του γιου της.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι όταν βρέθηκαν στο σημείο ο σύζυγος και ο γιος της προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα που βρισκόταν ακόμη εν ζωή καθώς κουνούσε τα πόδια της, ενώ το κεφάλι και το σώμα της βρίσκονταν κάτω από το όχημα.

Η 56χρονη ήταν κάτω από το αυτοκίνητο προσπαθώντας να απεγκλωβιστεί δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο σημείο βρίσκονταν γείτονες που προσπάθησαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, χωρίς να τα καταφέρουν.

“Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο. Είχε πιαστεί η μπλούζα της. Από ό,τι λέει ο σύζυγος μάλλον πνίγηκε. Για κάποια δευτερόλεπτα ήταν στη ζωή αλλά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική είχε τελειώσει η γυναίκα” είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

“Μάλλον χτύπησε και την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου”, είπε για τον τρόπο που έγινε το τραγικό γεγονός.

Δείτε την συγκλονιστική μαρτυρία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε τελικά από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια παρελήφθη από κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Ασκληπείο Βούλας. Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».