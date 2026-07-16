Θρήνος για τον 21χρονο που έχασε την ζωή του στην Γλυφάδα μετά από σύγκρουση ΙΧ και μηχανής – Συνελήφθη ο 80χρονος οδηγός

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του 21χρονου Δημήτρη που έχασε την ζωή του σε τροχαίο στη Γλυφάδα το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7).

Όπως μεταδίδει το patrisnews.com, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:20 το μεσημέρι, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του αριθμού 33. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 21χρονος.

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Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός δικυκλιστής να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 21χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 80χρονου οδηγού του Ι.Χ. αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την προανάκριση για το τροχαίο στη Γλυφάδα έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία συγκεντρώνει καταθέσεις και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.