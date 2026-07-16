Γλυφάδα: Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο μετά το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου (βίντεο)

Προληπτικοί ψεκασμοί άρχισαν σήμερα το πρωί από ειδικό συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής στη Γλυφάδα, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε σημεία γύρω από την οδό Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης, με τις Αρχές να επισημαίνουν πως πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικούς χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε σημείο όπου ολοκληρώνεται ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετεί προστατευτική κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», προκειμένου να μην ακουμπήσουν οι περαστικοί τις επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί.

​Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε ύστερα από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας.

Η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, ενώ ήδη έχουν θυροκολληθεί ανακοινώσεις στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο.

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα (κυρίως άγρια) πτηνά. Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή). Στην πλειονότητά τους τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%) εκδηλώνουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

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-Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά / ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

-Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές). Συγκεκριμένα:

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-Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.

-Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

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– Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.

– Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

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Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών), άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.