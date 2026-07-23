Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE | Πάκσι – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με αυτογκόλ για τους «πράσινους» στο ημίχρονο

Ο Βας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, χαρίζοντας το 1-0 στους «πράσινους»

LIVE | Πάκσι – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με αυτογκόλ για τους «πράσινους» στο ημίχρονο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:58

Με προβάδισμα ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Πάκσι, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το μοναδικό γκολ του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 41ο λεπτό, όταν ο Βας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, χαρίζοντας το 1-0 στους «πράσινους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα και πλέον θα επιδιώξει στο δεύτερο ημίχρονο να διατηρήσει ή και να διευρύνει το υπέρ της σκορ, ώστε να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ