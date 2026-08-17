Αρκαδία: Φωτιά στα Πηγαδάκια Βόρειας Κυνουρίας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Πηγαδάκια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

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Στη μάχη και δύο αεροσκάφη

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν επίσης συνδρομή υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή σε κατοικημένη περιοχή.