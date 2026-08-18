Αλλάζει από σήμερα ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από την Παρασκευή

Αλλάζει από σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου ο καιρός σε κάποιες περιοχές της χώρας, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκρμένα, σήμερα Τρίτη (18/8/2026), οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, τα ορεινά της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ.

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Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά, όπως η Πάρνηθα και ο Υμηττός.

Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, με έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς στον Θεσσαλικό Κάμπο.

Στην Αθήνα, σήμερα οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπως η Πάρνηθα και ο Υμηττός.

Στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα είναι επίσης ασθενείς, από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες υπάρχει κυρίως στα ορεινά της Χαλκιδικής.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αύριο Τετάρτη (19/8/2026), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι καταιγίδες θα επιμείνουν κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από την Πελοπόννησο έως την οροσειρά της Πίνδου, ενώ περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

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Ο καιρός την Πέμπτη

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Από την Παρασκευή (21/8/2026) αναμένεται αισθητή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά.

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Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα ζεστό, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη μεταβολή, καθώς μέχρι τώρα το καλοκαίρι οι ισχυροί βοριάδες και τα μελτέμια έχουν περιορίσει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές.

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Έτσι, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από περιορισμένα φαινόμενα και ήπιους ανέμους, πριν από την άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.