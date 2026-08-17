Ο καιρός την Τρίτη 18 Αυγούστου: Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού αναμένονται τοπικές βροχές

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Τρίτη 18 Αυγούστου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό, ωστόσο, θα παρουσιάσει πρόσκαιρη μεταβολή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, καθώς αναμένονται νεφώσεις και τοπικοί όμβροι σε ορεινές περιοχές.

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Αττική: Έως 34 βαθμούς – Πού θα βρέξει

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και βόρεια ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έντασης 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα γύρω ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

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Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, χωρίς σημαντική μεταβολή στην έντασή τους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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Meteo: Τοπικά ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και της Κρήτης, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα προβλέπεται να παρουσιάσουν τοπικά ισχυρή ένταση και να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο, οι νεφώσεις πάνω από τα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδευτούν από χαλάζι.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Αυξημένη είναι η πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης στα Επτάνησα και τις Κυκλάδες.

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Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31-33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 32-35 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 36.

Στην Ήπειρο αναμένονται θερμοκρασίες από 17 έως 31-32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 33-35 βαθμούς, με τοπικές μέγιστες στους 36.

Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 31-33 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τοπικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Έως 5 μποφόρ οι άνεμοι

Στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ δυτικών διευθύνσεων θα είναι οι άνεμοι και στο Ιόνιο, με ένταση 3-4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.