Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο Κρήτης

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για την πορεία της υγείας της 52χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) από φορτηγό όχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι γιατροί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες, όταν φορτηγό παρέσυρε και εγκλώβισε την πεζή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση ορθοπεδικής φύσεως.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ιατρικής εκτίμησης διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός στο δεξί της πόδι ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και μη αναστρέψιμος. Οι γιατροί έλαβαν την απόφαση για ακρωτηριασμό στο μέσο του μηρού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή της.

Μετά το χειρουργείο, η 52χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη, σε καταστολή και σε σταθερή κατάσταση, όπως αναφέρει το neakriti.gr.