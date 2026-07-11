Συναγερμός για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη – «Ελεγχόμενη καταστροφή εκρηκτικών υλικών», λένε οι αρχές

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια της Τεχεράνης, με τα αίτια και το μέγεθος των συνεπειών να παραμένουν προσώρας αδιευκρίνιστα.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, επιβεβαιώνοντας πως οι εκκωφαντικοί θόρυβοι ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας.

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Μέχρι στιγμής, η ροή των πληροφοριών είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή σημεία των εκρήξεων, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν υλικές ζημιές ή θύματα.

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας οι ιρανικές δυνάμεις

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια συγκυρία ακραίας γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ραγδαίων εξελίξεων των τελευταίων ημερών.

Διεθνή δίκτυα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι οι συνεχείς στρατιωτικές μετακινήσεις και οι εκατέρωθεν απειλές καθιστούν τη διασταύρωση των πληροφοριών ιδιαίτερα δυσχερή.

Όπως μετέδωσε στη συνέχεια το FARS – επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο – οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης οφείλονται σε ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.