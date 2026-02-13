Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα

Στο Ηράκλειο Κρήτης σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (13/02), τροχαίο ατύχημα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία πεζή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στο Γιόφυρο στο Ηράκλειο, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.