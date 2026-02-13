Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα

Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες του ατυχήματος

Πηγή: Patris.gr
Αναστασία Ξυδιά

Στο Ηράκλειο Κρήτης σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (13/02), τροχαίο ατύχημα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία πεζή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στο Γιόφυρο στο Ηράκλειο, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

