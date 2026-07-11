Δακτύλιος 2026: Πότε σταματά η εφαρμογή του – Ποιον μήνα αρχίζει ξανά

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής περιόδου εφαρμογής του Δακτυλίου στην Αθήνα.

Tο μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πρωτεύουσας θα τεθεί εκτός ισχύος στις 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο gov.gr.

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Από την ημερομηνία αυτή και για περίπου τρεις μήνες, έως τα μέσα Οκτωβρίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιείται χωρίς τους περιορισμούς του μέτρου.

Μέχρι τότε, εξακολουθούν να εφαρμόζονται κανονικά οι προβλέψεις της ισχύουσας υπουργικής απόφασης.

Οι ημέρες και οι ώρες εφαρμογής

Ο Δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00, ενώ την Παρασκευή εφαρμόζεται από 07:00 έως 15:00.

Η κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα έως 2.200 κιλά γίνεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας.

Στις ζυγές ημερομηνίες επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8, ενώ στις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν εκείνα που καταλήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Ποια είναι τα όρια του Δακτυλίου

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Η ζώνη του Δακτυλίου οριοθετείται από τις λεωφόρους και οδούς: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λεωφόρος Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και επιστρέφει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στις οδούς που αποτελούν τα όρια του Δακτυλίου. Παράλληλα, το μέτρο δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και στις ημέρες γενικής απεργίας όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

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Πρόστιμο για τους παραβάτες

Όσοι παραβιάζουν τις διατάξεις του Δακτυλίου αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου έχουν, κατόπιν έκδοσης του προβλεπόμενου ειδικού σήματος, τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα υβριδικά, καθώς και τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο (CNG) ή υγραέριο (LPG).

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Επιπλέον, εξαιρούνται τα οχήματα προδιαγραφών Euro 6 που εκπέμπουν έως 120 g/km CO₂ με βάση το πρότυπο NEDC (έως 31 Δεκεμβρίου 2020) και έως 145 g/km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (από 1η Ιανουαρίου 2021).

Οι ειδικές κατηγορίες με ελεύθερη διέλευση

Χωρίς περιορισμούς μπορούν επίσης να κυκλοφορούν οχήματα γιατρών που διαθέτουν ειδική άδεια, φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, ασθενών που υποβάλλονται σε τακτικές θεραπείες και διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και οχήματα που οδηγούνται ή μεταφέρουν άτομα με αναπηρία, εφόσον υπάρχει το προβλεπόμενο Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ.

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Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται ακόμη τα οχήματα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητου ιατρικού υλικού, οι νεκροφόρες, αλλά και τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα επαγγελματιών εκπαιδευτών με έδρα εντός των ορίων του Δακτυλίου.

Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας που συνδέονται με την ιδιότητα του οδηγού εκδίδονται κατόπιν αίτησης στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τον Δακτύλιο χωρίς περιορισμούς, εφόσον διαθέτουν την ειδική κάρτα που χορηγεί ο Δήμος Αθηναίων.