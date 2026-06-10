Αίγιο: Το πιθανότερο σενάριο για το διπλό έγκλημα – Δεν ομολογεί ο 65χρονος, τα στοιχεία που τον “καίνε”

Πλήθος ερωτημάτων μένει να απαντηθούν από τις Αρχές σχετικά με την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, που βρέθηκαν την Τρίτη 9/6 νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου.

Η Μαρία και ο Ολύμπιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ένα σκηνικό φρίκης, με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή να βάζουν στο κάδρο ως βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της άτυχης 54χρονης.

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Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται από τους έμπειρους αστυνομικούς, ωστόσο δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής και συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή στο στυγερό έγκλημα.

Όπως υποστηρίζει, κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν οι σοροί των θυμάτων. Όμως, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται με προσοχή από την ΕΛΑΣ.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν τα ευρήματα από τον τόπο της διπλής δολοφονίας, τις αμυχές στα χέρια του 65χρονου και ένα ρούχο που φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα και εξετάζεται για πιθανή παρουσία αίματος.

Κατά την αυτοψία στο σπίτι εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, τα οποία κατασχέθηκαν και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Αίγιο: Το βασικό σενάριο για το διπλό έγκλημα

Την ίδια ώρα, από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι η 54χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατευτεί από την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι.

Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει.

Όπως εκτιμούν οι ερευνητές πριν το έγκλημα σημειώθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

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Μάλιστα, η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι παρέπεμπε σε πολύ σφοδρή σύγκρουση. Έπιπλα και αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα, ενώ ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα ήταν διασκορπισμένα στο πάτωμα.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, που θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Διπλό φονικό στο Αίγιο: Το προφίλ της 54χρονης και του 26χρονου

Η 54χρονη Μαρία αγαπούσε τη ζωγραφική και είχε δημιουργήσει σειρά από πίνακες, ενώ ο 26χρονος γιος της είχε πάθος με την τέκνο μουσική και ζούσε στη Γερμανία.

Η 54χρονη είχε χάσει τον άνδρα της πριν από αρκετά χρόνια και είχε επιστρέψει από τις Σποράδες μαζί με τον γιο της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος Ολύμπιος είχε επιστρέψει στο Αίγιο μόλις δύο ημέρες πριν για να δει τη μητέρα του.