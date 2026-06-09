Διπλή δολοφονία στην Αιγιάλεια: Εντοπίστηκαν το όπλο και το μαχαίρι του εγκλήματος – Συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή του ο 65χρονος

Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγγο του Αιγίου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες που έγιναν μέσα και έξω από την μονοκατοικία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη από αίμα.

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Στο πλαίσιο πάντα των ερευνών, αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας, τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο του δράστη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο και σύντροφο της 54χρονης, παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλείας, ενώ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε γείτονά του για τον θάνατο μητέρας και γιου.

«Ξύπνησα γύρω στις 7.30 με 8 γιατί είχαμε ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιο της συντρόφου μου αλλά δεν μπόρεσα να ανοίξω. Μετά γύρω στις 11 ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς», φέρεται να ανέφερε ο 65χρονος.

Διπλή δολοφονία στην Αιγιάλεια: Τι ανέφερε η αδερφή της 54χρονης μητέρας

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην Αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου», ανέφερε η αδερφή της 54χρονης και συμπλήρωσε:

«Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από ‘κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από ‘κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε».

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“Ήταν αγαπημένο ζευγάρι” λέει στο DEBATER κάτοικος στον Λόγγο

Οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της 54χρονης γυναίκας προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Βασικός ύποπτος για το φερόμενο έγκλημα, καθώς τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης.

«Το σπίτι είναι του θύματος και όχι του συντρόφου της του Ιταλού. Τους βλέπαμε στο χωριό ήταν αγαπημένο ζευγάρι τον γιο δεν τον ήξερα πολύ είχε χάσει τον πατέρα του. Είμαστε συγκλονισμένοι» είπε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.