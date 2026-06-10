Αίγιο: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία

Αναβλήθηκε η δίκη του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες για τον φόνο Έλληνα ομογενούς πριν από 27 χρόνια και ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία.

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Επίσης, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία ήταν ένας 86χρονος και μία 47χρονη. Η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αναβλήθηκε, λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για αύριο Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου.