Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

O 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη (21/01).

Στα δικαστήρια του Μεσολογγίου οδηγήθηκε ο ω σήμερα, Κυριακή (18/01), το μεσημέρι, υπό δρακόντεια μέτρα, διότι ο άνδρα έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία του 50χρονου πρώην φίλου του, πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς καβγάδες και απειλές που υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 44χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο και μπήκε γρήγορα στο κτίριο.

Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, αφού οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν αντεκδικήσεις.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Αγρίνιο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα και το πώς ο 44χρονος βρέθηκε μόνος με τον 50χρονο πριν τον σκοτώσει, περιγράφονται μέσα από δύο διαφορετικές εκδοχές.

Σύμφωνα με την πρώτη, οι δύο άνδρες είχαν προσυνεννοηθεί για να συναντηθούν. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι ο 50χρονος, μόλις είδε τον φερόμενο δράστη να περνά με το αυτοκίνητό του έξω από το καφενείο, τον ακολούθησε.

Όταν εμφανίστηκε το όχημα που οδηγούσε ο κοινοτάρχης, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε αρχικά μία φορά από μπροστά, χτυπώντας το παρμπρίζ. Καθώς το αυτοκίνητο του θύματος εξετράπη της πορείας του, ακολούθησαν ακόμη δύο πυροβολισμοί από πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προανακριτική του κατάθεση, ο 44χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε από φόβο, λέγοντας πως «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ισχυρισμοί του παρουσιάζουν ασάφειες, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία τους.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, τονίζοντας ότι ήταν δραστήριος και υποστηρικτικός τόσο προς το χωριό όσο και προς τη μητέρα και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, στα Μεσάριστα, χωριό καταγωγής του δράστη, οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν «μαντρωμένοι» στα σπίτια τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο «βεντέτας».