ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα σε Κοζάνη και Αγρίνιο – Ο “αρχηγός” νοίκιαζε αποθήκη σε υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού

Άλλα 13 άτομα συνελήφθησαν σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά σε Κοζάνη και Αγρίνιο, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου.

Όσον αφορά τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος, που «στοίχισε» περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το thesspost αναφέρει ότι, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ένα άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος συνεργαζόταν με Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, το οποίο συνδέεται με αρμόδιο φορέα του Αγρινίου. Ο ίδιος φέρεται να έχτισε μια περιουσία μέσω ομάδων παραγωγών που δημιουργούσε για λογαριασμό ενός μεγαλοεπιχειρηματία στον κλάδο του εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων, εξασφαλίζοντας αγορές για μηχανήματα της εταιρείας.

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Μάλιστα, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, φέρεται να νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εδώ και 14 μήνες, υποστηρίζει ότι «ξεφυτρώνει» ο ένας πυρήνας πίσω από τον άλλον για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δηλώσεις του, στο ThessPost.gr, τονίζει ότι «πλέον έχει ξηλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Όσοι νόμιζαν ότι θα είναι στο απυρόβλητο ή θα είναι άτρωτοι, σήμερα θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και όχι αυτά που έλεγαν για τους γεωτεχνικούς, ότι δεν πρόκειται να… βγάλουν τίποτα. Οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι όχι απλώς ξετύλιξαν το κουβάρι, αλλά θα συνεχίσουν μέχρι τέλους», διαμηνύει.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 39 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της αστυνομίας.

Η έρευνα δείχνει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και φορολογικές παραβάσεις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.