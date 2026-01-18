Δολοφονία στο Αγρίνιο: Τα δύο τηλεφωνήματα στις Αρχές και οι αντιφάσεις του δράστη – Ο 44χρονος έστησε καρτέρι θανάτου στο θύμα του

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης της στυγερής ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17.01) στο Λιθοβούνι Αγρινίου, με θύμα τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται ύστερα από δύο καθοριστικά τηλεφωνήματα. Το πρώτο ειδοποίησε τις Αρχές για την ύπαρξη νεκρού άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο σε αγροτική περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί του Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το όχημα με τον άτυχο άνδρα νεκρό, φέροντα τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από τον ίδιο τον κατηγορούμενο προς τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του, όπου και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας παρέδωσε κυνηγετικό όπλο, το οποίο φέρεται να είναι το όπλο του εγκλήματος.

Είχε στήσει καρτέρι στο θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

Ο Κώστας Αλεξανδρής έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί και να καταλήξει σε γκρεμό. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ το όχημα βρέθηκε διάτρητο από πυρά.

Δράστης και θύμα φέρονται να διατηρούσαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις, με τον 50χρονο να προσφέρει κατά καιρούς εργασία στον 44χρονο σε αγροτικές δουλειές. Τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο, οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν, με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για έντονες προστριβές και σοβαρές διαφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο της δολοφονίας αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Ο 44χρονος, σύμφωνα με το agrinionews, υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι αντιλήφθηκε πως το θύμα τον ακολουθούσε, πραγματοποίησε αναστροφή και ισχυρίστηκε ότι είδε τον 50χρονο να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, φοβήθηκε για τη ζωή του και πυροβόλησε πρώτος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον πρόλαβα, γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Η τοπική κοινωνία σε Μεσάριστα και Λιθοβούνι παραμένει συγκλονισμένη. Κάτοικοι μιλούν για έναν οικογενειάρχη, που αγωνιζόταν να στηρίξει τη σύζυγό του, το παιδί του, αλλά και τη μητέρα και τον αδερφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για εντάσεις που είχαν ξεσπάσει πριν από περίπου έναν χρόνο, με φήμες για απειλές και κατοχή όπλων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει έκτοτε κάποιο περιστατικό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο χώρος του εγκλήματος εξετάστηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.