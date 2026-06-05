Περιστέρι: Συνελήφθη 62χρονος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων – Είχε στην κατοχη του εκατοντάδες βίντεο

Στη σύλληψη ενός 62χρονου στο Περιστέρι προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή αστυνομική επιχείρηση.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές μέσω διεθνών δικτύων συνεργασίας, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση και κατοχή σχετικού παράνομου υλικού. Οι πληροφορίες προήλθαν, μεταξύ άλλων, από υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Operation KAMI» και «Operation Python».

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Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση από εξειδικευμένα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων και συνεργασίας με τις αρμόδιες ξένες αρχές, που οδήγησε στην ταυτοποίηση του υπόπτου και στον εντοπισμό της κατοικίας του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στο Περιστέρι κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία κάρτα μνήμης microSD. Από την αρχική εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, κυρίως παιδιών κάτω των 15 ετών.

Οι αρχές εξετάζουν αναλυτικά τα ευρήματα, ενώ τα κατασχεθέντα μέσα έχουν σταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση της δραστηριότητας και να διερευνηθούν πιθανές επιπλέον διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή διεθνών υπηρεσιών.