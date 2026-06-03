ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στην Κοζάνη – Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ και ο μεγαλοπαραγωγός αρχηγός

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο μέτωπο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε ακόμη μία εγκληματική οργάνωση στην περιοχή της Κοζάνης.

Τελευταίες πληροφορίες δείχνουν πως δρούσε η σπείρα που εξασφάλιζε επιδοτήσεις “μαϊμού”, ενώ αποκαλύπτονται και οι ρόλοι που είχαν τα μέλη της οργάνωσης. Ειδικότερα, συνεχίζεται η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες εβδομάδες για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με τους αστυνομικούς να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις.

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Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας και στην συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αθήνα.

ΕΛΑΣ: Πώς έφτασε στην εξάρθρωση της σπείρας

Όσον αφορά το πώς έγινε η επιχείρηση, άνδρες της Δίωξης βρέθηκαν στο χωριό Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, έκλεισαν τις δύο εισόδους του χωριού και στη συνέχεια αιφνιδιαστικά πήγαν πόρτα – πόρτα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν δηλωθεί πολλά ΑΦΜ ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε λίστες παραγωγών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν δηλώσει ακόμη και άτομο με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτές τις λίστες για έναρξη εταιρείας παραγωγής καλλιέργειας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, είναι ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια στην περιοχή αποκομίζοντας όφελος. Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και άλλο και σε άλλα χωριά του νομού Κοζάνης.

Η δράση

Όσον αφορά τη δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος, που «στοίχισε» περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το thesspost αναφέρει ότι, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ένα άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος συνεργαζόταν με Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, το οποίο συνδέεται με αρμόδιο φορέα του Αγρινίου. Ο ίδιος φέρεται να έχτισε μια περιουσία μέσω ομάδων παραγωγών που δημιουργούσε για λογαριασμό ενός μεγαλοεπιχειρηματία στον κλάδο του εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων, εξασφαλίζοντας αγορές για μηχανήματα της εταιρείας.

Μάλιστα, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, φέρεται να νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Ο Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εδώ και 14 μήνες, υποστηρίζει ότι «ξεφυτρώνει» ο ένας πυρήνας πίσω από τον άλλον για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δηλώσεις του, στο ThessPost.gr, τονίζει ότι «πλέον έχει ξηλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Όσοι νόμιζαν ότι θα είναι στο απυρόβλητο ή θα είναι άτρωτοι, σήμερα θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και όχι αυτά που έλεγαν για τους γεωτεχνικούς, ότι δεν πρόκειται να… βγάλουν τίποτα. Οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι όχι απλώς ξετύλιξαν το κουβάρι, αλλά θα συνεχίσουν μέχρι τέλους», διαμηνύει.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 39 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της αστυνομίας.

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Η έρευνα δείχνει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και φορολογικές παραβάσεις.