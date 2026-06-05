Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση μίας 14χρονης κοπέλας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της.

Την Πέμπτη (05/06) ενημερώθηκε ο οργανισμός για την εξαφάνιση της ανήλικης και έπειτα από αίτημα της οικογένειας, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Οι Αρχές και οι εθελοντικές ομάδες έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η Αγάπη Κ. έχει ύψος 1,75 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν σορτς, άσπρη μπλούζα και γκρι σάκο.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ Θεσσαλονίκης, η ΕΟΔ Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.