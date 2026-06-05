Άντονι Χεντ: Νεκρός σε ηλικία 72 ετών ο ηθοποιός – Γνωστός για τη συμμετοχή του στο «Ted Lasso»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο καταξιωμένος Άγγλος ηθοποιός, Άντονι Χεντ, έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε η υγεία του λόγω πνευμονίας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του παγκοσμίως.

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Σε κοινή τους δήλωση, οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι Χεντ, ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας, Άντονι Χεντ.

“Έφυγε” ειρηνικά από επιπλοκές που οφείλονταν σε πνευμονία, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε γίνει μάρτυρες από πρώτο χέρι της επίδρασης που είχε τόσο αυτός όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Από τις διαφημίσεις του καφέ στην παγκόσμια αναγνώριση

Ο Άντονι Χεντ άρχισε να κερδίζει την προσοχή του κοινού ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν πρωταγωνίστησε μαζί με τη Σάρον Μόγκαν σε μια σειρά από εξαιρετικά δημοφιλείς τηλεοπτικές διαφημίσεις για το Nescafe Gold Blend.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του παγκόσμιου κοινού ήταν αυτός του Ρούπερτ Τζάιλς στην επιτυχημένη σειρά φαντασίας «Μπάφι η Βαμπιροφόνισσα».

Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, ο Χεντ ξεχώρισε σε πλήθος γνωστών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών:

Τεντ Λάσο: Υποδύθηκε τον Ρούπερτ Μάνιον, τον αδίστακτο πρώην ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρίτσμοντ ΦΚ.

Υποδύθηκε τον Ρούπερτ Μάνιον, τον αδίστακτο πρώην ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρίτσμοντ ΦΚ. Μέρλιν (BBC): Ενσάρκωσε τον εμβληματικό βασιλιά Ούθερ Πεντράγκον.

Ενσάρκωσε τον εμβληματικό βασιλιά Ούθερ Πεντράγκον. Μικρή Βρετανία & Doctor Who: Σημείωσε χαρακτηριστικές εμφανίσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Σημείωσε χαρακτηριστικές εμφανίσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό. Repo! The Genetic Opera: Πρωταγωνίστησε στην cult κινηματογραφική μεταφορά.

Παράλληλα, διέθετε πλούσιο ταλέντο στη μουσική, έχοντας κυκλοφορήσει σόλο δισκογραφικές δουλειές, ενώ δάνεισε τη φωνή του σε πολλές ραδιοφωνικές παραγωγές, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στο ιστορικό δράμα The Archers του BBC Radio 4 το 2018.

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Μια οικογένεια αφιερωμένη στις τέχνες

Ο θάνατος του ηθοποιού έρχεται λίγους μήνες μετά την απώλεια της επί σειρά ετών συντρόφου του και γνωστής ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ζώων, Σάρα Φίσερ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025 σε ηλικία 61 ετών.

Το καλλιτεχνικό του DNA συνεχίζει να ζει μέσα από τις δύο κόρες του, οι οποίες ακολουθούν επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική:

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Η Έμιλι Χεντ έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την κωμική σειρά The Inbetweeners.

έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την κωμική σειρά The Inbetweeners. Η Ντέιζι Χεντ έχει καταγράψει αξιοσημείωτες εμφανίσεις σε παραγωγές όπως τα Shadow And Bone, Harlots και The Gray House.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο αδελφός του εκλιπόντος, Μάρεϊ Χεντ, είναι διακεκριμένος ηθοποιός και μουσικός, γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία Sunday Bloody Sunday και για τη διεθνή μουσική επιτυχία «One Night In Bangkok» από το μιούζικαλ Chess.