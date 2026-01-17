Αγρίνιο: Τρεις σφαίρες έβαλαν τέλος στη ζωή 50χρονου – Φόβοι για βεντέτα

Σοκαρισμένη βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Αγρινίου μετά τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου προέδρου κοινότητας, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τα πυρά πρώην φίλου και συγχωριανού του, το πρωί του Σαββάτου (17/01).

Σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα στο Αγρίνιο έγινε η δοφολονία, με τον 44χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη να χρησιμοποιεί καραμπίνα και να πυροβολεί τρεις φορές το θύμα. Από γειτονικά χωριά κατάγονταν οι δύο άνδρες και γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι λόγω ερωτικής αντιζηλίας για μία γυναίκα, η φιλία τους μετατράπηκε σε έχθρα.

Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΟΠΚΕ, διότι υπάρχουν φόβοι για τυχόν αντίποινα. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι Αρχές, με το βασικό σενάριο να κάνει λόγο για ερωτική αντιζηλία, καθώς μια γυναίκα φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης που οδήγησε στη δολοφονία.

Ο φερόμενος δράστης πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Από κολλητοί κατέληξαν εχθροί

Ιδιαίτερα στενή ήταν οι σχέση τους, καθώς ο 50χρονος κοινοτάρχης είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, κάνοντας παρέα και επισκεπτόμενοι ο ένας το σπίτι του άλλου.

Ωστόσο με τον καιρό η φιλία τους μετατράπηκε σε έντονη αντιπαλότητα, με συχνούς καβγάδες και σοβαρές εντάσεις. Για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε την σχέση τους κάνουν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης ανέφεραν ότι στο παρελθόν είχε σημειωθεί και επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν καταγγέλθηκε.

Το χρονικό της δολοφονίας

Την ημέρα της δολοφονίας, οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί νωρίτερα στο καφενείο των Μεσαρίστων. Στη συνέχεια, ο φερόμενος δράστης αποχώρησε με το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή «Αρβανίτης», γνωρίζοντας ότι από το συγκεκριμένο σημείο θα περνούσε ο πρόεδρος της κοινότητας, όπου φέρεται να του έστησε ενέδρα.

Όταν το όχημα του θύματος έφτασε στο σημείο, δέχθηκε πυρά, όπως προκύπτει και από τα σπασμένα τζάμια που εντοπίστηκαν στο οδόστρωμα. Από τους πυροβολισμούς, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε με την Αστυνομία και ζήτησε να παραδοθεί, δηλώνοντας: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Παρέδωσε το όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου παραμένει κρατούμενος.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Ο 44χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι την ώρα του συμβάντος αντιλήφθηκε το θύμα να τον σημαδεύει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του και, φοβούμενος για τη ζωή του, πυροβόλησε πρώτος. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.