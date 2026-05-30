Αγρίνιο: Οδηγός χτύπησε ηλικιωμένο και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος παρέσυρε, τραυμάτισε σοβαρά και εγκατέλειψε αβοήθητο έναν 74χρονο άνδρα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που επικαλείται το sinidisi.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (29/5), όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο, μπλε χρώματος, παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εκσφενδονίζοντάς τον σε απόσταση περίπου 17 μέτρων πάνω στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας 30 έως 35 ετών, αντί να σταματήσει για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ο 74χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φέροντας σπασμένη κλείδα, κατάγματα στα πλευρά και σοβαρές κακώσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, καθώς ο ηλικιωμένος έχει μόνο έναν νεφρό. Παράλληλα, υποβάλλεται σε σειρά αξονικών τομογραφιών προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Έκκληση από τους συγγενείς του θύματος

Η οικογένεια του 74χρονου απευθύνει δημόσια έκκληση προς οποιονδήποτε βρέθηκε στο σημείο ή γνωρίζει το παραμικρό για τις συνθήκες του ατυχήματος, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.