Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» – Όσα είπε ο 44χρονος

Στο μικρό χωριό του Αγρινίου, η ένταση και οι προσωπικές διαφορές ανάμεσα στους δύο άνδρες φαίνεται πως ήταν γνωστές στους κατοίκους. Το πρωί του Σαββάτου (17/01), η αντιπαράθεση αυτή κατέληξε σε τραγωδία, όταν ένας 44χρονος σκότωσε έναν 50χρονο.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 44χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία, λέγοντας «εγώ τον σκότωσα, μένω στο τάδε σπίτι, ελάτε να με πάρετε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν έφτασε στο τμήμα, ο άνδρας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδέχτηκε την πράξη του, εξηγώντας ότι σκότωσε το θύμα επειδή φοβόταν πως εκείνος θα το έκανε πρώτος. Μάλιστα, στην κατάθεσή του ανέφερε «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, στο αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε μια κυνηγετική καραμπίνα στη θέση του συνοδηγού, η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.

Αγρίνιο: Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου, το 50χρονο θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν παρατήρησε το αυτοκίνητο του φερόμενου δράστη να περνά μπροστά του, κατευθυνόμενο προς τον Άγιο Ανδρέα.

Ο 50χρονος φέρεται να μπήκε στο δικό του όχημα και να τον ακολούθησε, αν και παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή «Αρβανίτης», στη Μεσάριστα.

Όταν ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε, πραγματοποίησε αναστροφή και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αλέξανδρος Γύγος, πήρε την καραμπίνα που είχε μαζί του και άρχισε να πυροβολεί προς το όχημα του 50χρονου.

Ο 50χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέρρευσε στη θέση του συνοδηγού, ενώ το όχημα, χωρίς έλεγχο, συνέχισε την πορεία του για περίπου 70 μέτρα πριν καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρθηκαν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίες φαίνεται να είχαν ερωτική διάσταση. «Για πάνω από ένα χρόνο υπήρχε ένταση λόγω της γυναίκας του δράστη. Ωστόσο, εκείνη επέστρεψε στον άνδρα της και το παιδί τους. Κατόπιν, το κλίμα χειροτέρεψε, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να έρθουν σε σύγκρουση», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

«Ήταν αναπόφευκτο»

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ο ιδιοκτήτης του καφενείου του χωριού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είδε ζωντανούς και τους δύο άνδρες. Λίγο πριν ο 50χρονος κοινοτάρχης πέσει νεκρός από τα χέρια του 44χρονου, απολάμβανε τον καφέ του στο μαγαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «Αυτό ήταν καθαρά γυναικεία υπόθεση. Η γυναίκα του θύματος ήταν στο επίκεντρο. Αυτή η ιστορία κρατά σχεδόν έναν χρόνο τώρα. Κάποιος από τους δύο θα έφευγε, ήταν αναπόφευκτο», δήλωσε.

Μάλιστα μία κάτοικος του χωριού που βρισκόταν στο σημείο άκουσε τους τρεις πυροβολισμούς. «Παραλίγο να χτυπήσει και εμένα το αυτοκίνητο» δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφεραν μαρτυρίες, είχαν ξαναγίνει επεισόδια μεταξύ των δύο ανδρών αλλά είχαν μείνει μόνο σε απειλές.