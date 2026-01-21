Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη

Προφυλακίστηκε σήμερα, Τετάρτη (21/01) ο 44χρονος δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Μακρυνείας, κοντά στο Αγρίνιο. Το πρωί της 17ης Ιανουαρίου διαπράχθηκε το έγκλημα, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το sinidisi.gr, ήταν αναμενόμενη η προφυλάκιση του 44χρονου καθ΄ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 50χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου οκτώ ώρες διήρκεσε η διαδικασία της απολογίας του 44χρονου στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου. Σημειώνεται ότι από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την προανακριτική του απολογία ο 44χρονος είχε προσπαθήσει να αποδώσει την πράξη του, ως μία προσπάθεια άμυνας έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα απειλούνταν από το θύμα.

Πριν από την απολογία του 44χρονου, οι Δικαστικές Αρχές στο Μεσολόγγι εξέτασαν οκτώ μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Όμως με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και πρόκειται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος μετά την πράξη του είχε παραδοθεί στις Αρχές, καθώς είχε τηλεφωνήσει στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του και να κατάσχουν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος.

Αγρίνιο: Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν γύρω στις 09:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου στο καφενείο του χωριού. Το θύμα βρισκόταν εκεί και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητο του. Σύμφωνα με όσα είπαν μάρτυρες, ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο του ξεκίνησε να τον ακολουθεί.

Ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθούσε το θύμα έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.