Αγρίνιο: Με αλεξίσφαιρο στα δικαστήρια ο 44χρονος που δολοφόνησε τον 50χρονο – Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του (βίντεο)

Συνοδευόμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στο δικαστικό μέγαρο του Μεσολογγίου ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο 44χρονος που εκτέλεσε τον 50χρονο με καραμπίνα αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία του ότι έδρασε υπό το καθεστώς φόβου. Ο 44χρονος που ομολόγησε την πράξη του ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει τον κοινοτάρχη καθώς, όπως είπε αν δεν το έκανε αυτός, θα τον προλάβαινε το θύμα.

Ο 44χρονος που ήταν στενός φίλος με το θύμα φαίνεται τον Μάιο του 2025 να έκανε σχέση με τη γυναίκα του κοινοτάρχη με αποτέλεσμα αυτή να φύγει από το σπίτι της και να μείνει για περίπου πέντε μήνες στην Πάτρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της ωστόσο οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν τεταμένες καθώς κάθε φορά που συναντιόντουσαν στο Λιθοβούνι και στα Μεσάριστα -που είναι το χωριό του δράστη- καβγάδιζαν.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου όμως τα πράγματα πήραν την χειρότερη τροπή καθώς σε μια στροφή έξω από τα Μεσάριστα ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητό του.