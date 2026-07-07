Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” και το κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση σε Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. July 7, 2026

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.