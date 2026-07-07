“Πυρά” Γεωργιάδη κατά Τσίπρα: “Τον καταγγέλλω ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες”

Κατηγορίες κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλοντάς τον ότι «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες».

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, είπε: «ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης».

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«Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοvartis, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας πει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημμέλημα» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλλει, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε «ο υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε, του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη σε προειδοποιώ, σταμάτα τα, γύρνα στην πολιτική γιατί εγώ δεν αστειεύομαι».

Επιμένοντας στους ίδιους υψηλούς τόνους, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ στη συνέχεια είπε «πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Novartis και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός, έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου με τη βίλα στο Σούνιο με το ενοίκιο των 500 ευρώ. Ο βρομερότερος των βρομερών που πήγε να μας κλείσει φυλακή θα πει ότι είναι ο πιο έντιμος, που ξεπουλάει τους συντρόφους του».

«Έχει βγει ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ, του έκανε μήνυση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασσελάκης και είπε ότι βρήκε στον ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά, ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση του κάνεις μήνυση, έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι».

Όσον αφορά, δε, τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «είναι προφανές ότι έχει ανεβάσει πίστα και έχει ξεκινήσει μια ακατανόητη επίθεση στη ΝΔ κάτι που είναι λυπηρό ως γεγονός. Οι ΣΥΡΙΖΑιοι αποδείχθηκε ότι δεν αγαπούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ήταν αδιάφορο ως κόμμα όπως αποδεικνύεται από την ταχύτητα που το εγκατέλειψαν όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να τους παρέχει καρέκλες. Μόλις κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να επανεκλεγούν ξεχάσαν αγώνες και είπαν ποιος ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εμείς τη ΝΔ την αγαπάμε. Πέραν της μεγάλης λύπης που μου προκαλεί η συνειδητοποίηση ότι θα κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) και αν αυτό συμβεί θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος και θα τον αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό αντίπαλο και αυτό δεν είναι δική μας επιλογή».