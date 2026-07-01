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Αγρίνιο: Επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του που έκανε ράφτινγκ

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Αγρίνιο: Επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του που έκανε ράφτινγκ
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 1/7 στο Αγρίνιο για την ανάσυρση ενός ατόμους χωρίς τις αισθήσεις του που έκανε ράφτινγκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agriniopress όλα συνέβησαν στον Άγιο Βάρβαρο Τρύφου Ξηρομέρου, όταν δυο άτομα έκαναν ράφτινγκ.

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Ένα ακόμη άτομο έχει τραυματιστεί κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.

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