Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης και ο δράστης γλεντούσαν μαζί λίγο καιρό πριν το άγριο έγκλημα – Μαζί τους και η σύζυγος του 50χρονου

Νέα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία στο Αγρίνιο αποκαλύπτουν ότι ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, πριν οδηγηθούν σε ρήξη και τελικά στο μοιραίο πρωινό του Σαββάτου (17.01).

Στο υλικό που δημοσίευσε η εκπομπή Live News, καταγράφονται σκηνές από νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική, όπου ο δράστης και το θύμα διασκεδάζουν στην ίδια παρέα.

Σε άλλο βίντεο, οι δύο άνδρες εμφανίζονται μαζί με τη σύζυγο του θύματος να συζητούν σε καφενείο, σε κλίμα που παραπέμπει σε φιλική σχέση και οικειότητα.

Όπως προκύπτει από το υλικό, οι τρεις τους είχαν συχνά κοινές εξόδους και διασκέδαζαν μαζί, με το θύμα να φαίνεται να απολαμβάνει τη συντροφιά τους, μαζί με συντοπίτες του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν από λίγους μήνες οι σχέσεις τους άλλαξαν, καθώς στην τοπική κοινωνία άρχισαν να κυκλοφορούν ψίθυροι που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Το πιο χαρακτηριστικό βίντεο που έδειξε η εκπομπή είναι από τον Δεκαπενταύγουστο του 2024. Σε αυτό, το θύμα κάθεται δεξιά, ενώ όταν η κάμερα αλλάζει πλάνο, διακρίνεται η σύζυγός του απέναντι και δίπλα της ο καθ’ ομολογίαν δράστης. Η σκηνή εκτυλίσσεται, όπως φαίνεται, μετά από πανηγύρι στο κέντρο του χωριού, όπου οι τρεις τους γλεντούν μαζί, ανταλλάσσοντας πειράγματα και αστεία.

Το υλικό αυτό αναδεικνύει το πόσο στενές ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στον δράστη, το θύμα και τη σύζυγο του θύματος πριν οι εντάσεις οδηγήσουν στη δολοφονία, και εγείρει νέα ερωτήματα για τα κίνητρα και τη διαδρομή της υπόθεσης.

«Ο Κώστας απειλούσε ότι θα με σκοτώσει», λέει η σύζυγος του θύματος και παραδέχεται ότι «αγαπά» τον δράστη

Σε δηλώσεις προχώρησε η σύζυγος του δολοφονημένου κοινοτάρχη Κώστα Αλεξανδρή, μετά την κηδεία του που τελέστηκε στο Λιθοβούνι Αγρινίου, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές που, όπως υποστήριξε, δεχόταν το τελευταίο διάστημα από το θύμα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο Κώστας Αλεξανδρής την απειλούσε συστηματικά ότι θα αφαιρέσει τη ζωή τόσο τη δική της όσο και του καθ’ ομολογίαν δράστη. Όπως δήλωσε, φοβόταν έντονα για την ασφάλειά της, αλλά και για τη ζωή του δεύτερου εμπλεκόμενου προσώπου.

«Είμαι συγκλονισμένη. Έμαθα για τον θάνατο του Κώστα από συγγενείς μου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα με απειλούσε συνεχώς ότι θα σκοτώσει εμένα και τον δράστη. Φοβόμουν πραγματικά για τη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι διατηρούσε συναισθηματικό δεσμό με τον δράστη, εκφράζοντας δημόσια τη συμπάθειά της προς το πρόσωπό του. «Τον αγαπάω, με φρόντιζε και με καταλάβαινε. Λυπάμαι για την απώλεια του Κώστα, όμως αυτό που με απασχολεί πάνω απ’ όλα είναι η ψυχική υγεία του παιδιού μου», πρόσθεσε.

Νέες μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, μάρτυρας του εγκλήματος ανέφερε ότι το θύμα φέρεται να ακολούθησε τον δράστη από το χωριό, όταν τον είδε να περνάει με το όχημά του. Όπως υποστήριξε, ο Κώστας Αλεξανδρής βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής και, μόλις αντιλήφθηκε τη διέλευση του δράστη, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τον ακολούθησε.

Ο μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο του φονικού και ήταν από τους πρώτους που ήρθαν σε επαφή με τον δράστη, ανέφερε ότι τα δύο οχήματα κινούνταν σε κανονική πορεία, με απόσταση περίπου 70 μέτρων μεταξύ τους.

«Πρώτα πέρασε ο δράστης και ακολουθούσε πίσω του ο σκοτωμένος. Δεν φαινόταν να κυνηγιούνται. Σταμάτησαν περίπου 80 μέτρα από εδώ και τότε ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί. Αρχικά δεν έδωσα σημασία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγη ώρα αργότερα άτομο που βρέθηκε στο σημείο επέστρεψε εμφανώς ταραγμένο, μεταφέροντας τη φράση που φέρεται να είπε ο δράστης: «Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και τον πυροβόλησα».

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Βαρύ πένθος στο τελευταίο αντίο για τον 50χρονο κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε στο Λιθοβούνι

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20/1) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον 50χρονο που αφήνει πίσω του ένα παιδί.

Πολλά ερωτήματα και αναπάντητα “γιατί” παραμένουν για την υπόθεση όσον αφορά τα κίνητρα του 44χρονου που εκτέλεσε τον κοινοτάρχη με καραμπίνα. Τραγική φιγούρα στην κηδεία του 50χρονου, ο 13χρονος γιος του, που σε τόσο μικρή ηλικία καλείται να αντιμετωπίσει την απώλεια του πατέρα του.

Η σορός του Κώστα Αλεξανδρή έφτασε στον ναό στις 11:30 το πρωί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης ενώ στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.