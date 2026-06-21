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ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άνδρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία – Είχε προηγηθεί καβγάς στη μέση του δρόμου

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Αγρίνιο: Άνδρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία – Είχε προηγηθεί καβγάς στη μέση του δρόμου
Agriniopress
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Τρόμος επικράτησε στο Αγρίνιο τα ξημερώματα της Κυριακής 21/6 μετά από έναν καβγά που είχε ένα ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agriniopress η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια την έσπρωξε στην είσοδο της πολυκατοικίας, χτύπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι.

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Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την έσυρε για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

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