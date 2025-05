Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται την Πέμπτη στην Τουρκία, για τις διαπραγματεύσεις που έχει ζητήσει η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του την Κυριακή γράφει ότι «περιμένουμε πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός από αύριο [ενν. Δευτέρα], για μια αναγκαία βάση για τη διπλωματία».

Προσθέτει ότι «δεν έχει νόημα να συνεχίζεται το αιματοκύλισμα».

Αναφέρει ακόμη ότι «θα περιμένω προσωπικά τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην βρουν οι Ρώσοι νέους λόγους αναβολής και υπεκφυγές».

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…