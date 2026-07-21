Δημήτρης Φιντιρίκος: Η πρώτη συνέντευξη για την Ιωάννα Τούνη και το revenge porn – “Έχει ψυχή λιονταριού”

Μετά την εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τον δικαστικό της αγώνα σχετικά με την υπόθεση reverge porn και την αναφορά της στον Δημήτρη Φιντιρίκο, ο επιχειρηματίας αποφάσισε να “σπάσει” τη σιωπή του.

Το όνομα του γνωστού επιχειρηματία είχε εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση, καθώς οι δύο ένοχοι (πια), είχαν πάει την influencer στο σπίτι του σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

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Σε ανάρτησή της τη Δευτέρα 20/7, η Ιωάννα Τούνη, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Φιντιρίκο για τη στήριξη. «Με εξέπληξε τόσο θετικά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι φίλος σου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα και δεν μένει καν στην πόλη σου, ήρθε να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμα κι όταν δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ» είπε χαρακτηριστικά.

Μετά από το δημόσιο ευχαριστώ της Ιωάννας Τούνη, ο Δημήτρης Φιντιρίκος αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για την υπόθεση του revenge porn.

Σε συνέντευξή του στο HuffPost και τον δημοσιογράφο, Νίκο Γεωργιάδη, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι «δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το στηρίξω την αλήθεια, ήταν ηθική μου υποχρέωση να περιγράψω ό,τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ. Νιώθω ικανοποίηση για τη δικαίωση της Ιωάννας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά ο αγώνας της θα έχει συνέχεια στο Εφετείο. Προσωπικά δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για όσα είχαν ξεκινήσει το 2022 από ένα κακόβουλο προφίλ στα social media που με κατηγορούσε με δόλο και εμμονή για πολλά και σοβαρά πράγματα σχετικά με τη γνωστή υπόθεση της Θεσσαλονίκης.

Και στη δική μου περίπτωση έχει απαντήσει η Δικαιοσύνη καταδικάζοντας αυτόν τον άνθρωπο για το κακό που προσπάθησε να κάνει σε εμένα και σε πολλούς άλλους. Μην ξεχνάς ότι με τα ψεύδη που διέδιδε αυτό το κακόβουλο προφίλ είχε βρει τότε τη δύναμη η Ιωάννα να αποκαταστήσει την αλήθεια και να αποκαλύψει ποιοι ευθύνονταν για το revenge porn βίντεο. Σε αντίθεση με όποια εικόνα μπορεί να έχει κάποιος για την Ιωάννα, διαθέτει ψυχή λιονταριού».

Σχετικά με τη γνωριμία του με την Ιωάννα Τούνη, είπε: «Αν δεν κάνω λάθος γνωριστήκαμε το 2012 σε ένα μαγαζί που δούλευε τότε στη Θεσσαλονίκη και εγώ πήγαινα ως πελάτης. Μου ήταν πάντα πολύ συμπαθής, είχε χαρά και θετική ενέργεια και πάντα δούλευε σκληρά. Μια μαχήτρια της ζωής. Πέρα από την εικόνα των social media που μπορεί να δημιουργεί κάποιες φορές και λάθος εντυπώσεις, είναι μια γυναίκα που τη θαυμάζω γιατί είναι αυτοδημιούργητη και δεν της έχει χαριστεί τίποτα στην πορεία της».

Ο μόνος που “βιάστηκε” τότε ήμουν εγώ, η προσωπικότητά μου και η οικογένειά μου. Ήμουν η προσωποποίηση της ανθρωποφαγίας εκείνη την εποχή. Όλοι τώρα το έχουν ξεχάσει, αλλά σε μένα υπάρχει ακόμα μέσα μου το τραύμα και ο φόβος των ψεμάτων που είχαν ακουστεί. Γιατί όπως λέω πάντα, “το τσεκούρι ξεχνάει, το δέντρο πάντα θυμάται”» πρόσθεσε ακόμα.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ο επιχειρηματίας προανήγγειλε αποκαλύψεις στην εκπομπή με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, όπου θα τον δούμε το επόμενο διάστημα.