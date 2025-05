Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή «απευθείας» και «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου την 15η Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, απορρίπτοντας το τελεσίγραφο της Δύσης για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

«Δεν ήταν η Ρωσία που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις το 2022. Ήταν το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, προτείνουμε στο Κίεβο να επαναλάβουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα», δήλωσε ο Πούτιν σε εκπροσώπους του Τύπου στο Κρεμλίνο.

«Προτείνουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, ενημερώνοντας πως θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τόνισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα «βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης» που συνεχίζεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια, αλλά δεν απέκλεισε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη εκεχειρίας.

Ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης μιας 30ήμερης παύσης στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών και μιας πρόσφατης τριήμερης εκεχειρίας του Μαΐου, κατά την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να επιχείρησαν πολλαπλές επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη Ρωσία, απωθήθηκαν με βαριές ουκρανικές απώλειες.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει την πρότασή της για κατάπαυση του πυρός στις δυτικές χώρες και παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες, προτείνοντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να απευθύνονται στη Ρωσία με τελεσίγραφα, αλλά πιστεύει ότι οι εποικοδομητικές σχέσεις με την Ευρώπη τελικά θα αποκατασταθούν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει προηγουμένως ότι είναι ανοιχτός σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία – αρκεί πρώτα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν λέει ότι τα μέρη μπορεί να είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε μια «πραγματική εκεχειρία» κατά τη διάρκεια των προτεινόμενων διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την πρόταση Πούτιν σημείωσε πως είναι «ένα πρώτο βήμα, αλλά όχι αρκετό».

«Μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός δεν προηγείται των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους καθώς κατέβαινε από το τρένο στην Πολωνία, κατά την επιστροφή του από το Κίεβο, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν «αναζητά διέξοδο, αλλά εξακολουθεί να θέλει να κερδίσει χρόνο».

