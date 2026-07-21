Πιερρακάκης: Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για ανάπτυξη – Το σχέδιο των 23 δισ. για τα επόμενα 5 χρόνια

Ως το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, που θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, κινητοποιεί 23 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε όλη τη χώρα και αποτελεί απόδειξη της ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι επενδύσεις αυξάνονται, η ανεργία μειώνεται, οι εξαγωγές ενισχύονται και το δημόσιο χρέος ακολουθεί πτωτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι εθνικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αυξάνονται από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 3,3 δισ. ευρώ το 2026, με στόχο να ανέλθουν σε 4,2 δισ. ευρώ το 2030. Το ΕΠΑ θα υλοποιηθεί μέσω 20 τομεακών, 13 περιφερειακών και 4 ειδικών προγραμμάτων, με έμφαση στις υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη.

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Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης το νέο πρόγραμμα «είναι το αποτέλεσμα της προόδου που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια» και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και θα αποτελέσει τη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής μετά από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλήγοντας δε στην ομιλία του, δήλωσε ότι στόχος είναι τα 23 δισ. ευρώ να μετατραπούν σε χιλιάδες έργα σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές, νέες ευκαιρίες και διατηρήσιμη ανάπτυξη για τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων, Κατερίνα Οικονόμου, παρουσίασε το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο του ΕΠΑ 2026- 2030, αναφέροντας ότι πρόκειται για το βασικό πολυετές εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με την κα Οικονόμου, το νέο ΕΠΑ, με ενισχυμένο προϋπολογισμό, διαμορφώθηκε ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, να χρηματοδοτεί νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες και να λειτουργεί συμπληρωματικά με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε 37 επιμέρους προγράμματα -20 τομεακά, 13 περιφερειακά και τέσσερα ειδικά προγράμματα- δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση των πόρων και στην κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Είπε επίσης, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζει τη διαχείριση των εθνικών πόρων, ενισχύοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ενώ, η επιτυχία του προγράμματος θα βασιστεί τόσο στις μεταρρυθμίσεις, όσο και στη συμβολή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των φορέων υλοποίησης, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη διαμόρφωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, επικεντρώθηκε στη σημασία της ταχύτητας, της εδαφικής δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της «ακυρομανίας» στα έργα, διαβεβαιώνοντας ότι οι 13 περιφέρειες αποτελούν σταθερούς συμμάχους στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.