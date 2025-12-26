Ζελένσκι: Πυρετός προετοιμασιών για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Συνομίλησε τηλεφωνικά με πέντε ηγέτες και τον Ρούτε

Μπαράζ τηλεφωνικών συνομιλιών πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Γραφείο του παράλληλα, με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε έξι ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες – με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, τον ομοσπονδιακό καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο αρχηγός του κράτους μίλησε για το διπλωματικό έργο, τις πρόσφατες λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά και ευχαρίστησε την Ουκρανία για την υποστήριξή της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αλεξάντερ Στουμπ ενημέρωσαν ο ένας τον άλλον σχετικά με τις επαφές με τους εταίρους. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι σήμερα οι ουκρανικές και αμερικανικές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, έχουν γίνει πολλά για την ανάπτυξη των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας, ενός σχεδίου για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ενός βασικού εγγράφου 20 σημείων.

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Φινλανδίας κατανοούν εξίσου ότι η ένταση της εργασίας βοηθάει πραγματικά και ούτε μια μέρα ή ώρα δεν μπορεί να πάει χαμένη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Κρίστεν Μίχαλ συζήτησαν την περαιτέρω συνεργασία και τη σημασία της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία. Ο αρχηγός του κράτους τόνισε ότι η Εσθονία βοηθά ενεργά την Ουκρανία από την αρχή της πλήρους κλίμακας ρωσικής επιθετικότητας και ότι αυτή η χώρα θα συντονίσει το έργο των κρατών της NB8 από την 1η Ιανουαρίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στην υλοποίηση κοινών έργων στο πλαίσιο του μέσου SAFE, στη σημασία του προγράμματος PURL, το οποίο επιτρέπει στην Ουκρανία, ειδικότερα, να ενισχύσει την αεράμυνα και να προστατεύσει τον ενεργειακό τομέα.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σαφή κατανόηση του Καναδά σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και μιας πραγματικής ανάκαμψης.

Ο Αρχηγός του Κράτους τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες πολλά μπορούν να γίνουν τόσο διμερώς μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και με εταίρους από τον Συνασπισμό των Προθύμων. Είναι σημαντικό όλοι μαζί και εποικοδομητικά να συμβάλουν στην υπεράσπιση της ζωής της Ουκρανίας, στην ενίσχυση των θέσεων πρώτης γραμμής και στην αποτελεσματικότητα της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε: η Ρωσία είναι αυτή που επιβραδύνει και προσπαθεί να χάσει χρόνο. Η Ουκρανία πιστεύει ότι η αιματοχυσία δεν σταματάει παρά μόνο τα Σαββατοκύριακα και τα διαλείμματα.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τη Μέτε Φρέντερικσεν, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο Αρχηγός του Κράτους σημείωσε: Η Ρωσία πρέπει να δει ότι η ευθύνη για τη διατάραξη της ειρήνης και την παράταση του πολέμου θα βαρύνει αποκλειστικά τη Μόσχα και, κατά συνέπεια, η αντίδραση του κόσμου θα είναι σκληρή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ξεχωριστά τη σοβαρή συμβολή της Δανίας στην άμυνα όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τη Δανία για την προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αρχηγός του Κράτους τόνισε ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν ληφθεί εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις, ιδίως σχετικά με την εγγύηση οικονομικής ασφάλειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

Οι ηγέτες συμφώνησαν σε περαιτέρω συνεργασία για να προσεγγίσουν την πραγματική εφαρμογή των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ όσο και με εταίρους στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος και ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Γερμανίας έδωσαν προσοχή στις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, συντόνισαν τις θέσεις τους και συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού με τους Ευρωπαίους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι χάρη στη συνεργασία με τη Γερμανία, χιλιάδες ζωές στην Ουκρανία έχουν σωθεί από ρωσικές επιθέσεις.

Ο Αρχηγός του Κράτους και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ συντόνισαν επίσης τις θέσεις τους ενόψει των συναντήσεων στη Φλόριντα, καθώς είναι σημαντικό να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί αυτές τις μέρες, όπως πάντα.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την ειρήνη και θα συνεχίσει να εργάζεται άμεσα για να διασφαλίσει ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα προετοιμαστούν το συντομότερο δυνατό.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Μαρκ Ρούτε συζήτησαν την κοινή εργασία για την εγγύηση της ασφάλειας και την ανάπτυξη συντονισμένων ευρωπαϊκών θέσεων που θα υποστηρίξουν όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος παρείχε λεπτομέρειες για πρόσφατες συνομιλίες με εκπροσώπους του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και βασικές πτυχές της διαδικασίας.

Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο όταν θα συναντηθούν την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι πρόθυμος να θέσει αυτό το σχέδιο σε δημοψήφισμα εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης με τον Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σημαντικές πολιτικές, υλικοτεχνικές και ασφαλιστικές επιπλοκές.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για εκεχειρία εάν ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά θέλουν ένα συντομότερο χρονοδιάγραμμα.