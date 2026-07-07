Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Υποδέχεται τους ηγέτες ο Ερντογάν στο επίσημο δείπνο

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχεται τους ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τιμή τους.

Σε αυτό δίνει το παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και άλλοι ηγέτες.

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Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Ερντογάν και τόνισε πως θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα κατά την έναρξη της συνάντησής του σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

“Πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις”, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που επιβλήθηκαν με βάση τον νόμο Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Το 2020, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA στην Τουρκία λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Απομάκρυνε επίσης την Άγκυρα από το πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-35, κίνηση που η Τουρκία χαρακτήρισε άδικη και παράνομη.

Ο Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ενδεχόμενη πώληση των F-35 κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, παρότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί νομικά εμπόδια και υπάρχουν αντιρρήσεις στο Κογκρέσο. “Είναι μία απόφαση που θα λάβουμε”, είπε ο Τραμπ. Είπε πως ο ίδιος και ο Ερντογάν θα συζητήσουν επίσης θέματα εμπορίου.