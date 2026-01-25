Wall Street Journal: Κορυφαίος Κινέζος στρατηγός κατηγορείται ότι διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η Wall Street Journal, η οποία τονίζει ότι ο ανώτερος στρατηγός της Κίνας Ζανγκ Γιουχία διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο στενός συνεργάτης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας βρίσκεται σε έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ανώτερος στρατηγός της Κίνας κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση σε μια υψηλού επιπέδου ενημέρωση σχετικά με τους ισχυρισμούς» αναφέρει το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Η ενημέρωση —στην οποία παρευρέθηκαν το Σάββατο το πρωί μερικοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού— πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας προβεί στην συγκλονιστική ανακοίνωση-βόμβα για έρευνα σε βάρος του Στρατηγού Zhang Youxia , ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ο πιο έμπιστος στρατιωτικός σύμμαχος του Κινέζικου ηγέτη Xi Jinping . Η δήλωση αυτή έδωσε λίγες λεπτομέρειες πέρα ​​από μια έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Ωστόσο, άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ενημέρωση —η οποία δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα— δήλωσαν ότι ο Ζανγκ βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενο σχηματισμό πολιτικών κλίκων, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες οικοδόμησης δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και για κατάχρηση εξουσίας εντός του ανώτατου οργάνου λήψης στρατιωτικών αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστού ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Όσοι γνωρίζουν την ενημέρωση ανέφεραν ότι ο Ζανγκ φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών μεγάλου προϋπολογισμού.

Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν ότι ο Ζανγκ είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Ορισμένα στοιχεία εναντίον του Zhang προήλθαν από τον Gu Jun , τον πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που επιβλέπει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση. Το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα σε βάρος του Gu την περασμένη Δευτέρα για ύποπτες σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Gu έχει συνδέσει τον Zhang με παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση δεν αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο 75χρονος Ζανγκ και ο Γκου δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια. Σε δήλωσή του στην Wall Street Journal, ο Λιου Πενγκιού , εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η απόφαση του κόμματος να διερευνήσει τον Ζανγκ υπογραμμίζει ότι η ηγεσία διατηρεί «μια προσέγγιση πλήρους κάλυψης και μηδενικής ανοχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η τελευταία καταστολή της διαφθοράς και της απιστίας στις ένοπλες δυνάμεις από τον Xi σηματοδοτεί την πιο επιθετική αποδόμηση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ».

Στη συνέχεια, η Wall Street Journal προσθέτει: «Όπως και ο Σι, έτσι και ο Ζανγκ, μέλος του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των πρεσβυτέρων της επανάστασης και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος. Ο πατέρας του Ζανγκ πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες αργότερα ανήλθαν σε ανώτερες θέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η κίνηση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και αντιπροσωπεύει την ολοκληρωτική εξόντωση της ανώτατης διοίκησης», δήλωσε ο Κρίστοφερ Τζόνσον , επικεφαλής της China Strategies Group, μιας εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου.

Η εσωτερική ενημέρωση του Σαββάτου συνέδεσε επίσης την πτώση του Ζανγκ με την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού . Ο Ζανγκ φέρεται να βοήθησε στην ανύψωση του Λι με αντάλλαγμα μεγάλες δωροδοκίες, ανέφεραν οι πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση του Λι ξεκίνησε το 2023, όταν εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή και αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Το κόμμα τον απέλυσε τον επόμενο χρόνο για διαφθορά. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Λι για σχόλια.

Σε ένδειξη του βάθους της τρέχουσας έρευνας, ο Xi ανέθεσε σε μια ομάδα εργασίας να διεξάγει μια εις βάθος έρευνα σχετικά με τη θητεία του Zhang ως διοικητή της Στρατιωτικής Περιοχής Shenyang, η οποία διήρκεσε πέντε χρόνια από το 2007 έως το 2012, δήλωσαν ορισμένα από τα άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση. Η ομάδα έχει πλέον φτάσει στη βορειοανατολική πόλη Shenyang, είπαν, επιλέγοντας κυρίως να μείνει σε τοπικά ξενοδοχεία αντί για στρατιωτικές βάσεις, όπου ο Zhang θα είχε ένα δίκτυο υποστήριξης.

Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητές συσκευές από αξιωματικούς που ανήλθαν στις βαθμίδες με τον Ζανγκ και τον στρατηγό Λιού Ζενλί , αρχηγό του Κοινού Επιτελείου, του οποίου η έρευνα ανακοινώθηκε επίσης το Σάββατο, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα, καθώς χιλιάδες αξιωματικοί που έχουν δεσμούς με τους άνδρες γίνονται πιθανοί στόχοι. Ο Λιού, 61 ετών, δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσει για σχόλια.

Η πτώση των Ζανγκ και Λιού διευρύνει την πολυετή προσπάθεια του Σι να απομακρύνει αξιωματούχους που θεωρούνται διεφθαρμένοι και πολιτικά αναξιόπιστοι.

Η εκκαθάριση ακόμη και ενός από τους προσωπικούς φίλους του Xi, του Zhang, δείχνει ότι πλέον δεν υπάρχουν όρια στον ζήλο του Xi κατά της διαφθοράς, δήλωσε ο Johnson, επικεφαλής της Ομάδας Στρατηγικών για την Κίνα, ο οποίος υπηρέτησε στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών για δύο δεκαετίες, μεταξύ άλλων ως κορυφαίος αναλυτής για την Κίνα.

«Ο Σι προσπάθησε να αποφύγει μια μαζική ταμειοποίηση των κορυφαίων στελεχών στα πρώτα χρόνια της εκστρατείας κατά της διαφθοράς» μη στοχεύοντας σε ανώτερους στρατηγούς εν ενεργεία και βασικά τμήματα του στρατού, όπως η δύναμη στρατηγικών πυραύλων, είπε ο Τζόνσον. «Αργότερα συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν αδύνατο και αυτή η κίνηση είναι η λύση αυτής της διαδικασίας».

Οι αναλυτές λένε ότι η αδιαφάνεια του πολιτικού συστήματος της Κίνας καθιστά δύσκολο να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του Xi για την εκκαθάριση ενός μακροχρόνιου συμμάχου στον κινεζικό στρατό, γνωστού ως Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ή PLA. Οι εσωτερικές εξηγήσεις που δόθηκαν στην κομματική ελίτ -όπως αυτές στην ενημέρωση του Σαββάτου- δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το πλήρες ή πραγματικό κίνητρο πίσω από τις αποφάσεις του Xi.

Ακόμα κι έτσι, ένα κύριο άρθρο του Σαββάτου στην εφημερίδα PLA Daily, την κορυφαία εφημερίδα του στρατού, υπέδειξε τη σημασία των πολιτικών παραγόντων στην υπόθεση εναντίον του Zhang, τον οποίο η εφημερίδα κατηγόρησε ότι «καταπάτησε σοβαρά και υπονόμευσε» τη θεσμική βάση της εξουσίας του προέδρου της CMC. Αυτό υποδηλώνει ότι «ο Zhang είχε υπερβολική εξουσία πέρα ​​από τον ίδιο τον Xi», δήλωσε ο Lyle Morris , ανώτερος συνεργάτης για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας.

Το κόμμα έχει τονίσει ότι ο Σι, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεντρικής Επιτροπής (CMC), έχει την απόλυτη εξουσία επί του στρατού και αντιπροσωπεύει τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του κόμματος, δήλωσε ο Μόρις. «Επομένως, η επισήμανση μιας τέτοιας παραβίασης υποδηλώνει ότι ο Ζανγκ ήταν εκτός γραμμής με την αλυσίδα διοίκησης του Σι».

Ανεξάρτητα από τους λόγους, η απόφαση του Xi να αποβάλει τον Zhang δείχνει ότι «είναι σίγουρος για την εδραίωση της εξουσίας του επί του στρατού», είπε ο Morris. «Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά δύναμης, για τον Xi».

Αποκεφαλίζοντας τη διοικητική δομή, δήλωσαν ορισμένοι από τους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με την ενημέρωση, ο Xi σηματοδοτεί ότι η αχαλίνωτη διαφθορά, τα εδραιωμένα δίκτυα πατρωνίας και η διαρροή κρατικών μυστικών αποτελούν υπαρξιακές απειλές για τον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, του δημοκρατικά αυτοδιοικούμενου νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως έδαφός του.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η προκύπτουσα υποβάθμιση των ανώτερων βαθμίδων είναι πιθανό να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της μάχης και θα μπορούσε να μειώσει τον άμεσο κίνδυνο μιας εισβολής στα στενά, καθώς ο Xi στρέφεται σε μια πιο υπολογισμένη στρατηγική. Το Πεκίνο φαίνεται να επιδιώκει πρώτα να κλείσει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ για την Ταϊβάν, καθώς οι δύο υπερδυνάμεις προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος για θέματα εμπορίου και ασφάλειας φέτος. Οποιαδήποτε διστακτικότητα από τον Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια της Ταϊβάν θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη της Ταϊπέι στην αμερικανική αποφασιστικότητα.

Από το καλοκαίρι του 2023, το κόμμα έχει απομακρύνει κορυφαίους αξιωματικούς από τον κινεζικό στρατό, την αεροπορία, το ναυτικό, τη δύναμη στρατηγικών πυραύλων και την παραστρατιωτική αστυνομία, καθώς και από μεγάλες διοικήσεις θεάτρου επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένης αυτής που επικεντρώνεται στην Ταϊβάν. Περισσότεροι από 50 ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους τα τελευταία 2,5 χρόνια, σύμφωνα με επίσημες αποκαλύψεις που εξέτασε η Journal.

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή είχε έξι επαγγελματίες στρατιωτικούς όταν ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία της το 2022. Τώρα έχει μόνο έναν εν ενεργεία ένστολο αξιωματικό, τον Στρατηγό Zhang Shengmin , ο οποίος προήχθη σε αντιπρόεδρο μόλις τον Οκτώβριο μετά την εκκαθάριση ενός άλλου στρατηγού που κατείχε αυτόν τον ρόλο. Σε αντίθεση με τους Zhang Youxia και Liu Zhenli , οι οποίοι είναι βετεράνοι μάχης, ο Zhang Shengmin έχει υπηρετήσει ως πολιτικός αξιωματικός και επιθεωρητής πειθαρχίας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, υπεύθυνος για την επιβολή της πίστης και την ενίσχυση του ηθικού.

«Δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της εποπτείας οποιουδήποτε μεγάλου και εξελιγμένου στρατιωτικού οργανισμού, αυτό το κενό στην κορυφή είναι αβάσιμο», δήλωσε ο M. Taylor Fravel , διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών Ασφαλείας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Πρόσθεσε ότι «αναγκαστικά θα έχει αντίκτυπο στην τρέχουσα ετοιμότητα του PLA να αναλάβει μεγάλες, πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα».