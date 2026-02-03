Βρετανία: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Μάντσεστερ – Ο ένας επιβάτης σώθηκε με αλεξίπτωτο

Συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος το πρωί της Τρίτης (03/02) κοντά κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στην περιοχή Littleborough του Rochdale, στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, επέβαιναν δύο άτομα στο αεροσκάφος και το ένα φέρεται να διασώθηκε επειδή χρησιμοποίησε αλεξίπτωτο. Ότι οι αρχές βρίσκονται στο σημείο «για να διαπιστώσουν τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουν τυχόν θύματα» ανακοίνωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ, ενώ επισημαίνουν ότι έχει αποκλειστεί ο χώρος και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Latest updates after a light aircraft crashes in Greater Manchester with two people feared onboardhttps://t.co/gQ7XOqpGIB pic.twitter.com/QlTwElq60E— ITV Granada Reports (@GranadaReports) February 3, 2026

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Cirrus SR20, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Μπέρμιγχαμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου έκτακτης ανάγκης, ενώ φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο φέρεται να απεικονίζουν ένα κίτρινο αλεξίπτωτο δεμένο σε πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Important



Update on light aircraft crash in Greater Manchester — An image being shared on social media showed what appeared to be a parachute caught on a nearby pylon — BBC https://t.co/IgmClUnSct pic.twitter.com/YkDd6R9hOr February 3, 2026

Ο Pete Robinson, αγρότης στην περιοχή δήλωσε ότι ενώ τάιζε τα πρόβατά του άκουσε σειρήνες και παρατήρησε «μαζική αντίδραση» να κατευθύνεται προς το Blackstone Edge. Όπως είπε, από ένα ψηλό σημείο είδε κάτι που αρχικά θεώρησε «αλεξίπτωτο πλαγιάς» στην άκρη του βάλτου.

Emergency services are responding to reports of a light aircraft crash in the Littleborough area of Greater Manchester.



North West Air Ambulance, Yorkshire Air Ambulance and HM Coastguard have all assisted with the incident. pic.twitter.com/cKJfqvOIws— SkyScanWorld ✈️🚁📡 (@scan_sky) February 3, 2026

Η Stephanie Mills, από τη σχολή ιππασίας που είναι κοντά στο σημείο ανέφερε στο BBC Radio Manchester ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ότι ένα «τεράστιο κίτρινο αλεξίπτωτο» ήταν ορατό δεμένο σε πυλώνα. Όπως είπε, δεν άκουσε θόρυβο, αλλά υπήρχαν «πολλοί αστυνομικοί και ελικόπτερα».