Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Μάντσεστερ – Ο ένας επιβάτης σώθηκε με αλεξίπτωτο

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Βρετανία: Μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στο Μάντσεστερ – Ο ένας επιβάτης σώθηκε με αλεξίπτωτο
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος το πρωί της Τρίτης (03/02) κοντά κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στην περιοχή Littleborough του Rochdale, στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, επέβαιναν δύο άτομα στο αεροσκάφος και το ένα φέρεται να διασώθηκε επειδή χρησιμοποίησε αλεξίπτωτο. Ότι οι αρχές βρίσκονται στο σημείο «για να διαπιστώσουν τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουν τυχόν θύματα» ανακοίνωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ, ενώ επισημαίνουν ότι έχει αποκλειστεί ο χώρος και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Cirrus SR20, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Μπέρμιγχαμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου έκτακτης ανάγκης, ενώ φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο φέρεται να απεικονίζουν ένα κίτρινο αλεξίπτωτο δεμένο σε πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Pete Robinson, αγρότης στην περιοχή δήλωσε ότι ενώ τάιζε τα πρόβατά του άκουσε σειρήνες και παρατήρησε «μαζική αντίδραση» να κατευθύνεται προς το Blackstone Edge. Όπως είπε, από ένα ψηλό σημείο είδε κάτι που αρχικά θεώρησε «αλεξίπτωτο πλαγιάς» στην άκρη του βάλτου.

Η Stephanie Mills, από τη σχολή ιππασίας που είναι κοντά στο σημείο ανέφερε στο BBC Radio Manchester ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ότι ένα «τεράστιο κίτρινο αλεξίπτωτο» ήταν ορατό δεμένο σε πυλώνα. Όπως είπε, δεν άκουσε θόρυβο, αλλά υπήρχαν «πολλοί αστυνομικοί και ελικόπτερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ