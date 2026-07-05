Δείτε βίντεο – Πυροσβεστικό αεροσκάφος κάνει ρίψη επιβραδυντικού υλικού στην Οινόη

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Οινόη της Μάνδρας Αττικής λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Μάλιστα, όπως κατέγραψε σε βίντεο η δημοσιογραφική ομάδα του DEBATER, έγινε και ρίψη επιβραδυντικού υλικού από αεροσκάφος πυρόσβεσης, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη χώρα μας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η πυρκαγιά στην Οινόη εξελίσσεται πλέον σε δασική έκταση

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις και έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακο Κεντρο Επιτήρησης drone.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών – Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

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Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.