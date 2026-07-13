ΗΠΑ και Ιράν σε νέα σύγκρουση για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα τα φυλάμε και θα πληρωνόμαστε» – «Δεν θα επιτρέψουμε αμερικανικό έλεγχο»
Στον «πάγο» η ναυσιπλοΐα – Καταρρέει η ενδιάμεση συμφωνία
Σε τροχιά γενικευμένης πολεμικής σύρραξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η πρόσφατη εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη αποτελεί πλέον παρελθόν.
Το μπαράζ αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, τα ιρανικά αντίποινα και η ακραία ρητορική των δύο πλευρών συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με το Στενό του Ορμούζ να αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και οικονομικής ανησυχίας.
Ιρανικό «μπλόκο» στις αμερικανικές προθέσεις
Η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν έσπευσε να απαντήσει άμεσα στις πιέσεις των ΗΠΑ. Το Κεντρικό Στρατηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο της χώρας, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να παρέμβει στο καθεστώς ναυσιπλοΐας των Στενών.
Σε επίσημη ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Στρατηγείο προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να κατευθύνουν πλοία εκτός των προκαθορισμένων ιρανικών διαδρόμων και χωρίς προηγούμενο συντονισμό «θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντίσταση».
Παράλληλα, ιρανικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη φάση της τροφοδοσίας τους με καύσιμα, έτοιμους για εκτόξευση, ως μέρος των αντιποίνων κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
Τραμπ: «Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών και θα πληρωθούμε για αυτό»
Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει τα χαρτιά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης του πλήρους ελέγχου του στρατηγικού περάσματος από τις αμερικανικές δυνάμεις, με το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο.
“Θα κρατήσουμε το στενό, και πιθανότατα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως θα το αποκαλέσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι΄αυτό”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο δίκτυο Fox News.
Με τις τιμές της ενέργειας να καταγράφουν άλμα και τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό να εντείνονται λόγω του άτυπου αποκλεισμού των Στενών από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην οικονομική διάσταση της επιχείρησης.
“Θα το φυλάμε. Θα πληρωθούμε για να το φυλάμε – πολλά λεφτά”, πρόσθεσε. “Θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες. Είναι στην πλευρά μας, και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα το κάνουμε αυτό χωρίς κανένα αντίτιμο”, εξήγησε.
Στον «πάγο» η ναυσιπλοΐα – Καταρρέει η ενδιάμεση συμφωνία
Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό από το Σάββατο, όταν η Τεχεράνη διέκοψε τη διέλευση πλοίων επικαλούμενη ένα περιστατικό «χωρίς άδεια».
Χθες, Κυριακή, οι ιρανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το πάγωμα των διελεύσεων παρατείνεται, ξεκαθαρίζοντας ότι νέες άδειες θα δοθούν μόνο όταν αποκατασταθούν “η σταθερότητα και η ηρεμία”.
Αναφερόμενος στη στάση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση. “Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει, και στη συνέχεια την αθέτησαν. Πάντα την αθετούν.
Είχαμε δέκα συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, και άρα απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά”.
Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης με σημερινή τους ανακοίνωση έριξαν το μπαλάκι στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η ομαλότητα θα επιστρέψει μόνο αν τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές παρεμβάσεις, ενώ προειδοποίησαν πως “η συνεχιζόμενη ανάμειξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επεισόδια στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και αερίου”.
Η σφοδρή ανταλλαγή πληγμάτων με πυραύλους και drones που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο και συνεχίζεται, σηματοδοτεί μια βίαιη κλιμάκωση της έντασης.
Η εξέλιξη αυτή τορπιλίζει την ενδιάμεση συμφωνία που είχε υπογραφεί μόλις τον προηγούμενο μήνα, η οποία προέβλεπε την παύση των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού, προκειμένου οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών.
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