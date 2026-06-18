Λονδίνο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε από το Μαρόκο

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές μετά τον μακάβριο εντοπισμό της σορού ενός άνδρα μέσα στον θάλαμο του συστήματος προσγείωσης επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο είχε μόλις αφιχθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου από το Μαρόκο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης, η οποία είχε αναχωρήσει από την Ταγγέρη και τροχοδρόμησε στον διάδρομο του λονδρέζικου αεροδρομίου περίπου στις 13:45 (ώρα Ελλάδος).

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, αποκλείοντας τον χώρο γύρω από το αεροσκάφος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Η Αστυνομία του Σάσεξ έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Μέχρι στιγμής, οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο σχετικά με την ταυτότητα ή την εθνικότητα του θύματος.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Γκάτγουικ επιβεβαίωσε το συμβάν, επισημαίνοντας πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές και τον ιατροδικαστή για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.