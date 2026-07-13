Τραμπ: «Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Επιβάλουμε τέλος 20% στα φορτία μέσω του Ορμούζ»

Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή ενός στοχοποιημένου ναυτικού αποκλεισμού εις βάρος του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα μέτρα εμποδισμού κατά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα αφορούν αποκλειστικά τα ιρανικά πλοία και τους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης, ενώ για τον υπόλοιπο διεθνή στόλο η διέλευση θα παραμείνει ανεμπόδιστη.

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Επιβολή διεθνούς τέλους ασφαλείας

Παράλληλα με τον αποκλεισμό, ο Λευκός Οίκος επισημοποίησε τον ηγεμονικό ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή ως ο «Φύλακας του Στενού του Ορμούζ».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη θέσπιση ενός ειδικού τέλους ύψους 20% επί της αξίας όλων των εμπορευμάτων και των ενεργειακών φορτίων που διακινούνται μέσω του στρατηγικού περάσματος.

Όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, η επιβολή του συγκεκριμένου τιμήματος κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα έσοδα που θα εισπράττονται θα καλύπτουν πλήρως τα τεράστια λειτουργικά κόστη της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της θαλάσσιας ζώνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ». Ωστόσο, για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί του συνόλου κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως.

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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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Πώς αντιδρά η Τεχεράνη;

Άμεση και δυναμική ήταν η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές εξαγγελίες, ξεκαθαρίζοντας σε υψηλότονο ύφος πως δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο καθεστώς διαχείρισης και ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Μέσω ανακοίνωσης που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον.

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Όπως υπογραμμίζεται, οποιαδήποτε αυθαίρετη πρωτοβουλία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας, η οποία θα παρακάμπτει τους προκαθορισμένους διαδρόμους της Τεχεράνης και θα πραγματοποιείται χωρίς τον πρότερο συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα προσκρούσει σε άμεση και σθεναρή στρατιωτική αντίσταση.