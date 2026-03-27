Βοσνία: Υπάλληλος σούπερ μάρκετ απέτρεψε ένοπλη ληστεία – Δείτε τη στιγμή της συμπλοκής με πυροβολισμούς (Βίντεο)

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Μόσταρ της Βοσνίας, την περασμένη Τετάρτη (25.03) όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ με σκοπό τη ληστεία. Ο δράστης, κρατώντας αυτόματο όπλο, απείλησε την υπάλληλο του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να υπολογίζει την αντίδρασή της.

Η εργαζόμενη, αντί να υποχωρήσει, αντέδρασε άμεσα και επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Ακολούθησε πάλη σώμα με σώμα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης τη χτύπησε, κυρίως στο κεφάλι. Παρά τη βία, η υπάλληλος δεν σταμάτησε να αντιστέκεται, καταφέρνοντας να εμποδίσει τη ληστεία.

Στη διάρκεια της συμπλοκής ακούστηκαν και πυροβολισμοί και στο βίντεο διακρίνονται σκηνές από τους τοίχους που καρφώνονται οι σφαίρες, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί από αυτές. Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά δεν κινδύνευσε η ζωή της.

Ο δράστης, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει το σχέδιό του, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χαρακτηρίζουν την υπάλληλο «ηρωίδα», καθώς η ψυχραιμία και το θάρρος της απέτρεψαν μια επικίνδυνη ληστεία.

Το συμβάν αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι σε καταστήματα, αλλά και τη σημασία της ψυχραιμίας σε κρίσιμες στιγμές και όπως συμβουλεύουν οι αρχές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αντιδράμε. Η υπάλληλος έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή της.